شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تتوصل إلى تسوية طلاق مع زوجها سيمون كونيكى بعد عامين من الانفصال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن توصل النجمة العالمية أديل – Adele، إلى اتفاق تسوية للطلاق مع زوجها سيمون كونيكي، بعد عامين من أنفصالهما، لتنتهي قصة الحب التي بدأت فى 2011.

ووفقاً لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 32 عاماً، توصلت إلى اتفاق تسوية مع زوجها سيمون بقيمة 171 مليون دولار، والذي تقدمها به الى المحكمة يوم 15 يناير الماضى، وقال ممثل النجمة البريطانية فى بيان: "انفصلت أديل وسيمون، وإنهم ملتزمون بتربية ابنهم معًا على المحبة".



أديل وسيمون

بدأت أديل في مواعدة سيمون في عام 2011، واستقبلا ابنهم أنجيلو أدكنز فى أكتوبر 2012، البالغ من العمر الآن ثماني سنوات، لتكشف عن رغبتها فى إنجاب المزيد من الاطفال فى 2016، بعد ان اطلق البعض شائعات بكونها "حامل".

دخلت أديل الى حالة نفسية صعبة بعد انفصالها، وهو ما شجعها على فقدان وزنها بمقدار 100 رطل لتفاجئ الكثيرين بظهورها من جديد أواخر العام الماضى بعد أن ترددت شائعات بأنها تواعد مغني الراب البريطاني سكيبتا.



أديل وزوجها السابق سيمون

وعلى جانب آخر، قد يرى ألبوم آديل الجديد النور فى وقت أقرب مما كان متوقعا وذلك حسب عدد من التقارير المتداولة، حيث أكد آلان كار وهو صديق آديل المقرب، أن المشروع الذى طال انتظاره قد يتمك اطلاقه خلال الشهر المقبل، ففى مقابلة مع Grazia Daily UK ، سُئل الممثل الكوميدي: "يشاع أن ألبومها سيصدر فى فبراير المقبل .. من هى من بين هؤلاء "أديل أم ريهانا أم كاردى بى؟"