شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تعود للسوشيال ميديا لأول مرة بعد انفصالها عن بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية آنا دى أرماس، قررت العودة من جديد لممارسة حياتها الطبيعة بشكل كامل، فبعد توقف لفترة طويلة عن مشاركة أى منشورات أو صور عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا والتى استمرت لعدة أشهر منذ نوفمبر الماضى.

وقررت أرماس صاحبة الـ 32 عاماً، العودة من جديد للسوشيال ميديا، وشاركت من ساعات قليلة، استوري لكلابها "ألفيس وصالصا"، وهما يخرجان وجوههما من سيارتها اثناء قيادتها للسيارة، لتعلن عن عودتها من جديد بعد فترة انفصالها عن النجم العالمي بعد فترة ارتباطهما التى استمرت لأكثر من عام.



ستوري آنا دى أرماس

كانت قد أكدت عدة مصادر - وفقا لـ"ديلى ميل" - أنه كشف أحد المطلعين أن سبب الانفصال آنا لا تريد أن تكون مرتبطة بلوس أنجلوس، حيث يجب أن يكون بن مقيمًا بالقرب من أطفاله فيوليت، 15 عاما، سيرافينا، 12 عاما وصموئيل، 8 أعوام، الذين يتشاركهم مع جينفر جارنر.

وقال مصدر آخر: "إنهم في مراحل مختلفة من حياتهم؛ هناك حب عميق واحترام، ويواصل بن الرغبة في العمل على نفسه، وهو أب صلب في المنزل، كلاهما سعيد بمكان وجودهما في حياتهما.

وعلى جانب آخر، انطلق معجبو النجم العالمي بن أفليك، للانتقام من أرماس، بعد أن رصدت عدسات المصورين، قيام أحد معجبيه وهو يلقى قطعة من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للممثلة دى أرماس في الصناديق خارج منزل بن أفليك فى مدينة نيويورك الأمريكية.