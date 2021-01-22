شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشرنوبى تغازله بصورة على إنستجرام: أنت الشمس والقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبى على مغازلته مؤخراً، من خلال صورتين مع أصدقائهما عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت وهى تمازحه "مع اختلاف فارق الطول، بينى وبينك طبعاً، إنت الشمر والقمر بالنسبة لى".



الشرنوبى وزوجته

من ناحية أخرى وجه النجم محمد الشرنوبى الذى يقدم شخصية "بودا" فى مسلسل "لؤلؤ" سؤالا إلى النجمة مى عمر "لؤلؤ"، فى وقت سابق حيث طالبها بالاعتراف بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستولى على أموالها.





الشرنوبى وراندا رياض مع اصدقاءهما كما نشر محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر، عددا من الصور من مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلا: "قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه! قوليلهم إني ماليش ذنب".

زوجة الشرنوبى مع اصدقائها وتفاعلت الجماهير بعد خيانة بودا لـ لؤلؤ ضمن أحداث المسلسل، حيث علقت إحدى المتابعات: "أنا كنت بحبك بس بعد حلقة النهاردة دى اتأكدت إنك ملكش أمان زى بقية الرجالة"، وغردت زينب: "خيانة غير متوقعة"، وعلقت أخرى: "طلعت متفق مع صحبتها".

زوجة الشرنوبى على انستجرام





محمد الشرنوبى وزوجته

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.