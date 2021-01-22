شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هيفاء وهبى وحفيدتها تغنيان "والله وبانت الحكاية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى فيديو جديد، مع ابنتها دانييلا، وهما ترقصان وتغنيان سويا على أنغام أغنية "والله بانت الحكاية نوتالا إنتى نوجايه"، للمطرب السورى اللبنانى حمادة نشواتى.



زينب فياض وابنتها

ونشرت زينب، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "اشتقتوا لفقرة أنا ودانيلا؟.. شوفوا حركاتها بس، نوتيلا وسكر محلى محطوط عليه كريمة وكل شىء حلو بحياتى".

واعتادت ابنة هيفاء وهبى وحفيدتها، الظهور معا وهما تلبعان وترقصان، حيث كان آخر ظهور لهما خلال غناء أغنية والدتها "توتا توتا" لأول مرة بعد الكثير من الجدل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم"، مما أثار تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينهما، فجاءت معظم التعليقات كالتالى: "ياريت تتصالحوا الخلاف دام سنين بالنهاية هدى والدتك"، وقال معلق آخر: "حابين نشوفك إنتى وأمك بصورة واحدة"، وكتب آخر: "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين زينب ووالدتها".



ابنة وحفيدتا هيفاء وهبى

كما ظهرا أيضا وهما ترقصان وتغنيان على نغمات أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما شبه رواد منصات السوشيال ميديا صوتها بأنه قريب جدا من صوت والدتها هيفاء.



زينب فياض

يشار إلى أن زينب فياض، هى ابنة هيفـاء وهبى، من زوجها الأول نصر فياض، الذى تزوجته بسن صغيرة، وأنجبت منه ابنتها، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق.