شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا توجه رسالة لـ بايدن وكاملا هاريس بعد مشاركتها فى حفل التنصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت المطربة العالمية ليدى جاجا الأنظار مؤخراً، حينما شاركت فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، خاصة بعد أدائها النشيد الوطنى الأمريكى وسط اتجاه أنظار الملايين إليها خلال تلك اللحظة، وبعد يومين من الاحتفال الكبير، حرصت ليدى جاجا على التعبير عن امتنانها لعائلتا جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة من حفل التنصيب عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "أحب أبطالى الاثنين، جو بايدن، وكاملا هاريس، وعائلتيهما.. أشكركما بسبب شجاعتكما وطيبتكما".



ليدى جاجا تتوسط بايدن وكاملا

من ناحية أخرى، استطاعت النجمة العالمية ليدى جاجا أن تلفت أنظار العالم لها بإطلالتها الأنيقة بشكل غير مسبوق بعدما ارتدت فستانا من اللونين الأسود والأحمر مزينا بحمامة سلام ذهبية تحمل غصن الزيتون، والفستان حديث السوشيال ميديا بتوقيع مصممة الأزياء العالمية إيطالية الأصل إلسا سكيابارلي، والتي جعلت جاجا تظهر بشكل مختلف وجذاب في هذا اليوم التاريخى.



ليدى جاجا على انستجرام

وقدمت ليدى جاجا النشيد الوطنى الأمريكى بعد أن عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيد فى بداية حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك قبل أن يؤدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.

وأدى جون بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

على جانب آخر أكدت شكبة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن هو ثانى رئيس كاثوليكى فى تاريخ البلاد، حيث كانت آخر مرة جلس فيها رئيس كاثوليكي في البيت الأبيض عام 1961 عندما تم تنصيب جون كينيدى كأول رئيس ينتمى لهذه الطائفة، واشتهر كينيدى بالاحتفال بالقداس في كنيسة سانت ماثيوز خلال فترة رئاسته.