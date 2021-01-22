شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشارك فى تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على المشاركة فى تشييع جثمان الكاتبة الراحلة كوثر هيكل أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تمت صلاة الجنازة على الراحلة فى ساحة المسجد منذ قليل بحضور عائلة الراحلة وأقاربها فقط، وتواجدت إلهام شاهين فى الجنازة حيث قدمت مسلسلين من تأليف الراحلة هما "مكان فى القلب" و"على نار هادئة" آخر الأعمال التى كتبتها كوثر هيكل.



الهام شاهين فى الجنازة

كوثر هيكل مؤلفة وكاتبة مصرية بدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها "الحب الكبير" كسهرة تليفزيونية حملت اسم "لمن نحيا" وتنوع إنتاجها في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين" مع المخرج الراحل حسين كمال.

وكتب كوثر هيكل للسينما أكثر من فيلم ناجح منها "امبراطورية م" بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهور، و"دمي ودموعي وابتساماتي" بطولة نجلاء فتحى ونور الشريف وحسين فهمى، و"العذراء والشعر الأبيض" بطولة نبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز وشريهان، و"حبيبى دائماً" بطولة نور الشريف وبوسى، و"على ورق سلوفان" بطولة نادية لطفى وأحمد مظهر ومحمود ياسين.

أما على الشاشة الصغيرة فمن أشهر أعمالها مسلسلات "عصفور في القفص" بطولة سناء جميل وأبو بكر عزت وفاروق الفيشاوى، و"العاشقان" بطولة نور الشريف وبوسى، و"على نار هادئة" بطولة إلهام شاهين وتوفيق عبد الحميد، و"مكان في القلب" بطولة إلهام شاهين ومصطفى فهمى، و"زى القمر" بطولة نجلاء فتحى وسعيد صالح.



جنازة كوثر هيكل من اكتوبر



جنازة الكاتبة كوثر هيكل