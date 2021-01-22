شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تصور كليب بعنوان "المقام العالى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد المطربة أمينة لتصوير كليب جديد بعنوان" المقام العالي"في دولة الإمارات وتحديدا دبي، وهى من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر الهامي دهيمة، ومن إخراج عادل سرحان.

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد وهى من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

يذكر أن أمينة تنتظر عرض فيلم "الشرابية" ويشاركها البطولة علاء مرسي وراندا البحيرى لطفي لبيب وأحمد عبدالله محمود سليمان عيد وحسن عبدالفتاح وعلاء زينهم وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حورانى وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطى وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.