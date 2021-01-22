شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تنضم لـ"النمر" مع محمد إمام وتظهر بـ 3 مسلسلات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة إيناس كامل على المشاركة في بطولة مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والذى انطلق تصويره منذ أيام للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد في أحداث العمل شخصية سالى وهى متزوجة من الفنان بيومى فؤاد، وقرر بدء تصوير أول مشاهدها في العمل بعد غد الأحد.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد، إيناس كامل، وأحمد خالد صالح، محمد مهران، علاء مرسى بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.



ايناس كامل

كما انضمت إيناس إلى أسرة مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، وتجسد في العمل دكتورة في مجال الفيروسات، ويشارك في بطولته العمل أحمد صلاح حسنى وأيتن عامر وميدو عادل وامير صلاح الدين وديانا هشام وهو تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً.

وفى سياق آخر يتبقى لإيناس مشهد واحد فقط وتنتهى من تصوير دورها في مسلسل "القاهرة كابول" الذى تشارك فيه كضيفة شرف ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وخالد كمال ويسرا المسعودى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.



الفنانة ايناس كامل

ويعرض لايناس كامل حالياً مسلسل "الدايرة" من 45 حلقة على قناة الحياة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشاد.