شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى فى صورة نادرة مع ابنتها أميرة بمرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، على استرجاع ذكرياتها معها من آن لآخر عبر حساب باسم الفنانة الراحلة على موقع إنستجرام، وفى آخر مشاركة لها عبر حساب والدتها، نشرت أميرة صورة من ألبوم الذكريات تجمعهما معًا فى منزل رجاء الجداوى بحى الدقى، والتى التقطت قبل سنوات طويلة حينما كانت أميرة طفلة ووالدتها بجوارها، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "مامى حبيبتى الله يرحمها وأنا فى البيت.. فى الدقى".



رجاء الجداوى وابنتها

من ناحية أخرى سبق ووجهت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، رسالة لصديقة والدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها يوم 17 يناير، ونشرت مجموعة صور عبر حساب والدتها، على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مهما قولت مش ممكن أعبر عن اللى مامى كانت هتكون عاوزة تقوله بس"، وتابعت: "كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة وبصحة وفى هنا وحب يا توأم روح مامى وحبيبتها وصديقتها الغالية بحبك أنا وروضة أوى أوى".



ابنة رجاء الجداوى على انستجرام

كما شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قبل ذلك عبر حساب والدتها على انستجرام، صورة من دولاب الذكريات، ظهرت فيها النجمة الراحلة رجاء الجداوى بصحبة ابنتها أميرة وحفيدتها روضة، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا فى يوليو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنذ ذلك الحين قررت ابنتها أميرة وحفيدتها روضة الاستمرار فى نشر صورها على حسابها الشخصى عبر انستجرام.

وتزوجت الفنانة الراحلة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة.