شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر متوعدا مى عمر: جايلك يا لؤلؤ.. اللى جاى حاجة تانية خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد زاهر، أن الحلقات القادمة من أحداث مسلسل "لؤلؤ"، مع النجمة مى عمر، ستكون مختلفة تماما عن الحلقات السابقة، متوعدا "لؤلؤ" فى هذه الحلقات.



أحمد زاهر

ونشر زاهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة من دوره فى المسلسل الذى يؤدى فيه شخصية "طارق نصار"، أتبعها قائلا: "اللى فات حاجة.. واللى جاى حاجة تانية خالص، إمضاء طارق نصار، جايلك يا لؤلؤ".





وشهدت الحلقة العشرين، التى عرضت مساء أمس الخميس، تطورات جديدة وأحداث مختلفة، منها اعتراف مجدى - إدوارد - بحبه لـ لؤلؤ - مى عمر - لكنها طلبت منه أن يكونا أصدقاء وأخوات ولا تتمنى أن تخسره أبداً.

واشتعلت الأحداث بذهاب لؤلؤ إلى بودا - محمد الشرنوبى - إلى ورشته، وفاجأها بخاتم فضة ليخطبها ووافقت لؤلؤ، واعترفت بحبها له، ومازال بودا مستمر فى المؤامرة التى اتفق عليها مع مروة صديقتها لخداعها للنصب على لؤلؤ وأخذ جميع أموالها.

وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.

واختتمت الحلقة بعودة لؤلؤ إلى منزلها لترى طارق - أحمد زاهر - فى المنزل مع مجدى - ادوارد - ووالدتها سلوى عثمان وصديقتها، مؤكداً لها أنه ردها لعصمته قبل انتهاء العدة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.