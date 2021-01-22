شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تجدد تعاونها مع رمضان محمد بعد نجاح أغنية "فرصة نرجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى مع الشاعر رمضان محمد فى أغنية جديدة تحمل اسم "جنان بجنان"، من كلماته وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها رمضان محمد مع باسكال مشعلانى، حيث تعاونا من خلال أغنية اسم "فرصة نرجع"، مع المطرب إيساف من ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى مو الشاعر، وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هنا حافظ.

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.