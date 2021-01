شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا: صورت The Matrix 4 بعد الإغلاق ولن يتوقع أحد دورى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت مجلة variety حوار مع النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا، حول البدايات وكيف تتمني أن تصبح والأدوار التي تسعى لتقديمها خلال شاشة السينما، وقالت شوبرا خلال الحوار إنها تصور بعض الأفلام حاليًا، لكنها تبحث عن مسار مختلف، حيث تجد أنها تمتلك القدرة على لعب شخصيات وأنواع مختلفة في محاولة منها ألا تضع نفسها في صندوق أو صورة نمطية معينة.



بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا

وعن الأفلام أو البرامج التلفزيونية التي ألهمت بريانكا شوبرا للدخول في هذه الصناعة، قالت النجمة "لم أكن أعرف حتى أنني يمكن أن أكون ممثلة في يوم من الايام لكني أحببتُ Full House ، و Buffy the Vampire Slayer ، و Saved by the Bell".

وردت شوبرا على سؤال: هل هناك مسرحية موسيقية تحب القيام بها؟ قائلة: "لقد شاهدت للتو فيلم Les Misérables. أحب أن ادخل عمل موسيقي عميق بقدر ما أحب أن أقدم فيلما مثل "La La Land" أيضًا"

وفي سياق آخر أكدت شوبرا أن العمر ليس سوى رقم، وأنها تستطيع لعب أي دور إذا أتيحت لها الفرصة، وان كل ما يشغلها ان تعمل بجد وتخرج أفضل ما لديها، وعن دورها في فيلم The Matrix 4 ، قالت " لا أستطيع أن أقول الكثير ، لكني سأظهر كما لا يتوقع احد، ما يمكنني قوله هو أنني انتهيت من التصوير وكان أول فيلم أقوم به بعد الإغلاق ولم أشعر أبدًا بالأمان بموقع التصوير".