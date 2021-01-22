شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تلعب مع كلب البحر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هالى صدقى متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من تجربتها الجديدة فى رحلة بمدينة شرم الشيخ، حيث ظهرت وهى تقف بجوار كلب البحر، فى أحد العروض الخاصة بالحيوانات البرمائية، وسرعان ما منح "كلب البحر" قبلة للفنانة التى وقفت تلتقط الصور بجانبه.

وكتبت هالة صدقى، فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، "صباحكم كله فرح زى ما طلبتوا منى هنزلكم فيديوهات شرم"، وسرعان ما لقى الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها.

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد وجهت رسالة شكر إلى جمهورها بعد الدعم الذي تلقته منهم على خلفيه مساندتها لعائلة زوجها رغم الخلافات والقضايا العالقة بينهما، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، صورة لها، معربة عن شكرها الشديد لهم.

وقالت الفنانة هالة صدقى فى رسالتها "بشكركم من كل قلبى على كل الحب اللى بعتهوه لى الفترة اللى فاتت، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولى القاهرة فجأة، واللى حصل واجب ومهما كانت العداوات فى وقت المرض أو الموت لازم تكون أنت الأقوى لأنى إنسان حر".



هالة صدقى مع كلب البحر



هالة صدقى فى مغامرتها



هالة صدقي