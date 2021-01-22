شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يحيى الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والده بمجموعة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة والده، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، من أجل الدعاء له، حيث كتب فى تعليقه على الصور "الذكرى السنوية الثالثة لوفاة أبويا، ربنا يرحمك ياغالى وينور قبرك ويجمعنى بيك على خير..واحشتنى اوى، أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

وظهر أوس أوس فى الصور التى نشرها برفقه والده قبل رحيله، بالإضافة إلى مجموعة صور من فترة شباب والده، وسرعان ما تفاعل متابعيه وجمهوره على الصور.



أوس أوس ووالده الراحل

وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.



والد أوس أوس الراحل