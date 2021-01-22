محمد دسوقى يفتتح العرض المسرحى "محاكمة زيوس" بالهناجر

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان محمد دسوقى مدير مسرح الهناجر العرض المسرحى "محاكمة زيوس" تأليف سونيا بوماد وإخراج وتمثيل عمرو قابيل وأداء صوتى الفنانة القديرة سوسن بدر.



محاكمة زيوس

العرض ينتمي لنوعية عروض المونودراما ويناقش فكرة المعرفة وأن اكتمالها لدى الإنسان يؤدى لهلاكه، ولذلك دائما يجب أن تكون المعرفة منقوصة لدى البشر لأن المعرفة المطلقة ستؤدى إلى هلاكهم.



جانب من العرض

مسرحية "ديكورعمرو الأشرف وأزياء ريم شاهين وموسيقى حازم الكفراوى وأداء حركى مروة مصطفى وتصميم دعاية مصطفى عوض وفوتوغرافيا عادل صبري وتصميم إضاءة محمد عبد المحسن وماكياج لؤا رشدان ومكساج ومادة فيلمية محمد الكاشف وتمثيل وإخراج عمرو قابيل .



عمرو قابيل في عرض زيوس

زيوس في معتقدات الإغريق الدينية هو أب الآلهة والبشر، فهو الذي يحكُم آلهة جبل الأوليمب باعتباره الأب الوريث وزيوس هو إله السماء والصاعقة في الميثولوجيا الإغريقية ونظيره الروماني هو جوبتير، ونظيره فى الميثولوجيا الهندوسية هو إندرا وتكمن قوة زيوس في حكمه لقوى الطبيعة الرهيبة التي كان الإغريق يخشونها كالبرق والرعد والسماء الواسعة.