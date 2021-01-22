شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الحريم 30 .. مطاردة الجن لخالد سليم وخطة جديدة من عائلة المصيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمال الحريم 30 توالت أحداثه حيث استمرت مطاردة نور من عائلة المصيرى "فراس سعيد" لكى تفتح له مقبرة سقارة التى بها الكنز، وأن كل الأشياء التى حدثت لنور من سارة – غفران وإياد – حازم سمير كان مخطط من المصيرى شخصياً.

جمال الحريم 30 تطورت أحداثه فهناك فتاة تحاول البحث عن نور - نور اللبنانية - ويوسف - خالد سليم - لكى تخبرهم بمعلومات عن عائلة فراس سعيد، كما طلب إياد نسبة من الشراكة حتى يقنع نور أن تقابله مرة أخرى.

جمال الحريم 30 .. سارة تواصل أعمال السحر والشعوذة

استمرت سارة - غفران محمد - فى الطقوس التى تقم بها لتعليم زميلها أعمال السحر والشعوذة، وطلبت دينا فؤاد من الجن الكثير من الأموال، وزيادة قوتها للكشف عن كل ما هو مستور.

واكتشفت تالا - رنا رئيس - أمر والدها فراس سعيد، ورأته فى غرفته وهو يقوم بأعمال السحر والطقوس فى هذه الغرفة الممنوع أن تدخلها، وانهارت فى البكاء بعدها، وحاول والدها أن يوصح لها حقيقة الأمر إلا أنها رفضت.

جمال الحريم 30 .. الجن يطارد خالد سليم بسبب نور

جمال الحريم 30 اختتمت أحداثها بمطاردة الجن للفنان خالد سليم "يوسف"، لقربه من نور، وحينما أغلق معها التليفون رأى شبحاً من شاشة التليفون.

ويحقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند جوجل عقب إنهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

جمال الحريم يذاع على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.