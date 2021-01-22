فيديو| بعد الحادث الإرهابي.. شذى حسون تزور منطقة التفجير بساحة الطيران بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

زارت الفنانة شذى حسون، اليوم الجمعة، منطقة التفجير بساحة الطيران في العراق، التي وقع بها الحادث الإرهابي أمس الخميس.

ونشرت شذى الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زيارتي اليوم لمنطقة التفجير، كانت جدا محزنة، بالأخص عند رؤية دم الشهداء إلى الآن يسري في ساحة الطيران، سوق البالة، اللي هو سوق للفقراء يبيعون بيه أشياء بسيطة جدا ويسترزقون.. الله يرحمهم وإن شاء الله عراقنا دائما صامد وقوي".

وذكرت "سي إن إن العربية"، أن الحادث أسفر عن استشهاد 32 شخصاً وإصابة 110 أشخاص على الأقل، صباح الخميس، في تفجيرين انتحاريين وقعا في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة الطيران بوسط العاصمة العراقية، بغداد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الصحة حسن التميمي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أصدرت بيانا، أدانت فيه الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من العراقيين.

وأعربت مصر، عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين".

وأكدت مصر مجددا "وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف".