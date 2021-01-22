فجر مفاجأة بشأن هيفاء وهبي ولم يحب سوى هذه المرأة.. أبرز تصريحات أحمد الفيشاوي في "ليلة الخميس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان أحمد الفيشاوي أمس الخميس، ضيفًا على برنامج "ليلة الخميس"، المعروض عبر قناة MBC مصر، وخلال الحلقة تحدث عن العديد من الأشياء المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تصريحات الفيشاوي في "ليلة الخميس"..

- قال الفيشاوي إن الزواج بالنسبة له لا يرتبط بميعاد أو يوم، هو قدر يشعر بالحب ويتزوج، وبالنسبة لزوجته الحالية ندى الكامل فقال: "محبتش حد قدها"، مضيفًا، أن الوصول لمرحلة الاستقرار أمر رائع، خاصة لشخص مثله كانت حياته دائما بها أمور كثيرة، لذا هو يشعر بالاستغراب الآن لأنه يعيش حياة هادئة.

- كما تطرق الفيشاوي لكواليس تعاونه مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في فيلم "أشباح أوروبا"، قائلًا: "أنا اعرفها من زمان وبحبها جدا من زمان، ولما اشتغلت معاها شفت حاجة غريبة جدا ومكنتش متوقعها، وهي إن هيفا بتقعد بالـ 6 ساعات بتشتغل مبتطلبش مرايا، مركزة في دورها وفي الشغل ومش بتقول إنها تعبانة حتى لو هي تعبانة".

- وعن سبب تقديمه لأغنية "نمبر 2"، التي انتهى من تصويرها مؤخرًا، قال: "مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول، طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان، "نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم، أنا بتريق في الأغنية وبقول إني تاني واحد الناس عايزاه.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".

