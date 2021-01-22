كيف علق النجوم على الحادث الإرهابي الذي وقع في العراق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تفاعل عدد من الفنانين مع الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الخميس بساحة الطيران في العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات النجوم على الحادث الإرهابي بالعراق:

حسين الجسمي

علق الفنان الإماراتي حسين الجسمي على الانفجار الذي وقع بالعراق، وكتب عبر "تويتر": "اللهم ارحم شهداء العراق برحمة واسعة من عندك واغفر لهم وصبر أهلهم وذويهم".

ندى بسيوني

نعت الفنانة ندى بسيونى شهداء العراق ضحايا الحادث أيضًا، وكتبت عبر حسابها بـ تويتر: "‏خالص التعازي للشعب العراقي في ضحايا الحوادث الإرهابية التي وقعت ببغداد، حفظ الله شعب العراق، اللهم فرج كربهم وآمن روعاتهم".

كاظم الساهر

وعزى المطرب العراقي كاظم الساهر، أسر ضحايا الحادث في بيان له جاء فيه: "يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا تفجير ساحة الطيران".

مصطفى الأغا

الإعلامي مصطفى الأغا غرد عبر "تويتر"، حول الأمر قائلًا: "‏‏‏نحن لا نقدم التعازي للشعب العراقي نحن نتقبل التعازي معهم لأننا كلنا العراق".



ماجي بو غصن

كما تفاعلت الفنانة ماجي بو غصن مع الحادث أيضًا وعلقت عبر "تويتر": "العراق ألف رحمة على ارواحكم، والله يشفي المصابين، شو هالظلم كلو".

نجوى كرم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم غردت حول الأمر قائلة: "أيمتى بدو ينتهي الظّلم بهالكون؟، كتير هالقسى يللي ما في ضمير يحملو، الله يرحم كل الشهدا وترجعلنا عراقنا مع سلامة شعبها الحبيب".

نوال الزغبي

كما تضامنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مع الشعب العراقي وعلقت عبر "تويتر": "الله يصبركم وينصركم يا أهالي العراق الحبيبة".

وتعرضت ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس إلى وقوع انفجار مزدوج بواسطة أحزمة ناسفة، وأعلن مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير إلى 21 قتيلا و44 جريحا.