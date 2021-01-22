فن ومشاهير

بسبب الفراولة.. شقيقة سناء شافع في حالة حرجة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن تعرض "نادية"، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع لأزمة صحية مؤخرًا بسبب الفراولة.

وكتبت "ندى"، عبر "إنستجرام": "اطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع".

وأضافت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل اخت كنتي دائما نعم الانسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبك يا نادية انتي مفيش زيك خالص، اسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدا".

من ناحية أخرى، رحل سناء شافع في أغسطس الماضيعن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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