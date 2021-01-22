بسبب الفراولة.. شقيقة سناء شافع في حالة حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن تعرض "نادية"، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع لأزمة صحية مؤخرًا بسبب الفراولة.

وكتبت "ندى"، عبر "إنستجرام": "اطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع".

وأضافت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل اخت كنتي دائما نعم الانسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبك يا نادية انتي مفيش زيك خالص، اسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدا".

من ناحية أخرى، رحل سناء شافع في أغسطس الماضيعن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.