شكرا لقرائتكم خبر عن "بنتى جننتنى".. منال سلامة ترقص بطريقة طريفة مع ابنتها أميرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمتع الفنانة منال سلامة بوقتها مع ابنتها أميرة، بصورة مغايرة تماماً عما اعتادت الظهور به، حيث ظهرت فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، برفقة ابنتها، وكانتا ترقصان بطريقة هيستيرية على إحدى الأغانى الأجنبية، وكتبت منال فى تعليقها على الفيديو الطريف "بنتى جننتنى".



منال سلامة واميرة

من ناحية أخرى، كانت الفنانة منال سلامة، قد كشفت عن أسرار عديدة أثناء لقاءها الأخير، حينما حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، وتحدثت عن كواليس العمل فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، حيث قالت الفنانة منال سلامة، أنا فى الأول كنت مترشحة لدور "بهيرة" بدل وفاء صادق فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" ومضيته كمان، وجالى فى نفس الوقت مسلسل كنت شايفة وقتها أنه أهم عشان فى سفر كتير وكده، فاعتذرت على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".



منال سلامة

وأضافت منال سلامة خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، اكتشفت بعد كده إنى حامل فقلتلهم فى المسلسل التانى فقالوا ده إحنا لسه هانصور بعد 7 أشهر الحمل هيكون ظاهر جدا، فلطمت إن المسلسلين ضاعوا، وفاجأة لقيت المنتج الفنى لمسلسل لن أعيش فى جلباب أبى بيكلمنى وقالى إنه عاوزنى فى دور "نوفا".



منال وابنتها اميرة

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.