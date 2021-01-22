فن ومشاهير

وفاة خالة منى هلا.. والفنانة: "مفيش عزاء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة منى هلا، منذ قليل، عن وفاة خالتها ألفت عبدالسميع الطحلاوي، مشيرة إلى عدم وجود عزاء بسبب ظروف .

وكتبت منى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "توفيت إلى رحمة الله خالتي الغالية ألفت عبد السميع الطحلاوي.. مفيش عزاء طبعا بسبب الظروف والكورونا.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال منى هلا السينمائية، فيلم "ليل خارجي"، بطولة كريم قاسم، شريف الدسوقي ومن إخراج أحمد عبدالله السيد.

كما شاركت في مسلسل "ليالي الشمال"، والذي تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، بطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، من تأليف وإخراج عماد النجار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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