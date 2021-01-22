هكذا نعى محمد صبحي الكاتبة كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان محمد صبحي، الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

وكتب صبحي، عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلا : "وداعاً الكاتبة كوثر هيكل في ذكرى ميلاد زوجها أبو بكر عزت، والزمن الجميل.. ألف رحمة ونور".

كانت سماح أبو بكر عزت، ابنة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، كتبت قبل ساعات أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، ونشرت صورة من طفولتها: "أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقتي ونور أيامي".

وتابعت :"ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، ارجوكم وادعو لي اروح عندهم".

الكاتب خالد منتصر، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة لكوثر، معلقا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية، وأم حبيبتي وزوجتي سماح".

وتابع: "إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.