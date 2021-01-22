بصورة رومانسية.. رنا سماحة: "ربنا رزقني بزوج صالح ومتستكتروش على حد رزقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة رومانسية لها رفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "رنا"، على الصورة قائلة: "الزواج رزق متقسم ومكتوب مهما خططنا ورتبنا، وأنا ربنا اداني على قد نيتي وصبري ورزقني بزوج صالح بيحبني وبيراعي ربنا فيا من غير ما اخطط ولا ارتب الحمد لله".

وأضافت: "أحن وأطيب وأرجل راجل في الدنيا، ما تستكتروش على حد رزقه وانتوا مش عارفين هو تعب وعانى قد إيه، وصفوا نيتكم عشان ربنا يكرمكم".

واحتفلت الفنانة رنا سماحة بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، في ديسمبر المنقضي.