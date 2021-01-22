بعد تخرج الدفعة الثانية.. لطيفة لسيدات "أقوى واحدة": "مستنية ألبس من تصميماتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة للسيدات مبادرة "أقوى واحدة" بعد تخرج الدفعة الثانية.

ونشرت لطيفة، فيديو، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏كم أنا فخورة بيكم حبيباتي.. انتوا رمز الإرادة والقوة، ولا شئ يكون صعب أمام امرأة قد تكون ظروفها صعبة لكن إرادتها أقوى من كل الظروف".

وأضافت: "انتوا سيدات تغلبتوا على ظروفكم الصعبة عشان تربوا جيل محترم شريف يعيش بلقمة نظيفة.. وأنا مستينة إني ألبس من تصميماتكم قريب جدا".

يذكر أن، الفنانة لطيفة، كانت قد أطلقت مبادرة "أقوى واحدة"، التي استهدفت مساعدة وتدريب 100 أم مطلقة وأرملة على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.