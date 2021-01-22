تفاصيل جنازة كوثر هيكل أرملة أبو بكر عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت سماح أبو بكر عزت، ابنة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان والدتها، قبل تشييعه لمثواه الأخير.

وكتبت سماح عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "الوداع الأخير لقلبي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر بإذن الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

كانت سماح كتبت قبل ساعات أول تعليق لها بعد وفاة والدتها، ونشرت صورة من طفولتها: "أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقتي ونور أيامي".

وتابعت "ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، ارجوكم وادعو لي اروح عندهم".

كان الكاتب خالد منتصر، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة لكوثر، معلقا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية، وأم حبيبتي وزوجتي سماح".

وتابع "إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.