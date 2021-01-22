حمدي الميرغني ينتهي من تصوير مشاهد "تماسيح النيل" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد مؤخرًا الفنان حمدي الميرغني، إلى القاهرة، بعد انتهائه من تصوير عدد من مشاهده في فيلم "تماسيح النيل" بمحافظتي الأقصر وأسوان، الفنان مصطفى خاطر.

ومن المقرر استئناف تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال أسابيع.

الجدير بالذكر أن حمدي الميرغني انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع الفنان كريم فهمي، وفيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال وينتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع الفنانة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع الفنانة دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، خالد الصاوي وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.