أحبت أبوبكر عزت ورحل في عيد زواجهما.. معلومات عن كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت الكاتبة كوثر هيكل أرملة الفنان القدير الراحل أبو بكر عزت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلن وفاتها الكاتب خالد منتصر.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الكاتبة الراحلة:

- درست مع أبو بكر عزت في قسم الاجتماع بكلية الآداب، ولكن علاقتهما لم تسر على نحو جيد، فالشاب "أبو بكر"، كان محاطًا بالعديد من المعجبات ما جعل "كوثر"، تبتعد عنه.

- بعد تخرجهما انتقلت كوثر للعمل في التليفزيون وقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية، وكان أبو بكر عزت وقتها قد بدأ شق طريقه من خلال عدة أفلام ومسرحيات، ليلتقيا مرة ثانية، ولكنها ظلت على موقفها.

- قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.

- أخبرها "أبو بكر"، عزت بشعوره تجاهها وطلب منها الزواج، وقالت "كوثر"، عن ذلك في حوار سابق لـ"الخليج 365": "مع تكرار التعامل بيننا اكتشفت أنه شخص آخر، ووافقت وتزوجنا".

- قدمت كوثر مع عزت عدد من الأعمال أبرزها: "على ورق سيلوفان، مأساة إمرأة، وتفضلوا بقبول الحب، عصفور في القفص، وصية زوجتي، مكان في القلب، زي القمر، اللحظات الأخيرة، على نار هادئة".

- استمر زواج كوثر هيكل وأبو بكر عزت 41 عامًا، واسفرت الزيجة عن ابنتهما "سماح"، حتى رحل في يوم عيد زواجهما 27 فبراير عام 2006.

- تحدثت كوثر هيكل عن لحظة وفاة أبو بكر عزت في حوار سابق لـ"الخليج 365"، مؤكدة أن أصعب وأقسى لحظة في قصة حبهما كانت يوم عيد زواجهما الـ 41 وهو اليوم الذي توفي فيه بصورة مفاجئة، وهو في حالة صحية جيدة، حتى أنه كان يقول "أنا النهاردة عريس"، في الوقت الذي كانت فيه سيارة الإسعاف تستعد لنقله إلى المستشفى لإسعافه وصل بائع الورد لتوصيل الورد الذي اختاره ليهديه إليها.

- كما تذكرت ما حدث قبل الوفاة بفترة بسيطة حينما شاهدا سويًا فيلم "حبيبي دائما"، وبكائه الشديد أثناء مشاهدته من الجملة التي قالتها بطلة الفيلم "أنا مش خايفة من الموت أنا خايفة اسيبك لوحدك" وكأنه كان يودعها بتأثره بهذه الجملة.