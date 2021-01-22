محمود جواد ينتهي من سيناريو فيلم "كنت مدمنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الكاتب والسيناريست محمود جواد من كتابة أحدث أفلامه الذي يحمل اسم "كنت مدمنا" وهو عن كتابه "themarketingidol" .

ومن المنتظر أن يجسد بطولة فيلم "كنت مدمنا" الفنان ظافر العابدين، ويواصل فريق الفيلم اختيار الأبطال تمهيدا للتعاقد معهم وبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم "كنت مدمنا" يروي حكاية بطل العمل وقصة تحوله من مدمن للمخدرات لصاحب أكبر شركة تسويق في الشرق الأوسط، والمعوقات التي ستواجهه خلال تلك الرحلة من الصعود.

ويعقد محمود جواد جلسات عمل مع شركة "إن تي سي" المنتجة للفيلم والمخرج سامح زيدان لاختيار أماكن التصوير التي ستكون بين دبي وبيروت.