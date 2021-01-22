فن ومشاهير

صورة| نقل الفنانة شاهيناز إلى المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الملحن آدم حسين زوج المطربة شاهيناز، عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، نشر "حسين"، صورة لـ "شاهيناز"، وهي على سرير أحد المستشفيات، وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".

من ناحية أخرى، كانت أغنية "حياتي أحلى"، هي أخر ما طرحته شاهيناز، والأغنية من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا