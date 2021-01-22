صورة| نقل الفنانة شاهيناز إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الملحن آدم حسين زوج المطربة شاهيناز، عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، نشر "حسين"، صورة لـ "شاهيناز"، وهي على سرير أحد المستشفيات، وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".

من ناحية أخرى، كانت أغنية "حياتي أحلى"، هي أخر ما طرحته شاهيناز، والأغنية من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.