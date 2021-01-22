سخرية وضرب نار.. أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل "نمبر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي عن سبب تقديمه أغنية "نمبر 2"، التي انتهى من تصويرها مؤخرًا على أن تعرض قريبًا.

وقال "الفيشاوي"، خلال لقائه في برنامج "ليلة الخميس"، عبر mbc مصر: "مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول، طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان".

وأضاف: "نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم، أنا بتريق في الأغنية وبقول إني تاني واحد الناس عايزاه.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".

وتابع: "أنا ناوي على نكتة معينة من الأغنية وهكمل الأغنية وهنزلها ومش هغير فيها أي حاجة، وهي أغنية كوميدية".

يذكر أن أغنية "نمبر 2" تحمل إسقاطا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر 1".