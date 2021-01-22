أول تعليق من ابنة أبو بكر عزت بعد وفاة والدتها الكاتبة كوثر هيكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أول تعليق لها، عقب وفاة والدتها الكاتبة كوثر هيكل، نشرت سماح أبو بكر عزت، صورة من أرشيف الذكريات، ظهرت فيها في مرحلة الطفولة وإلى جوارها والدتها.

وكتبت سماح في تعليقها على الصورة "أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقتي و نور أيامي".

وتابعت "ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، ارجوكم وادعو لي اروح عندهم".

كان الكاتب خالد منتصر، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة لكوثر، معلقا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية، وأم حبيبتي وزوجتي سماح".

وتابع "إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.