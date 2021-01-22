وفاة الكاتبة كوثر هيكل.. أرملة أبو بكر عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الكاتب خالد منتصر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة لكوثر، معلقا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية، وأم حبيبتي وزوجتي سماح".

وتابع "إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

قدمت كوثر للسينما عدة أفلام ذات طابع رومانسي، بينها "دمي ودموعي وابتساماتي"، "العذراء والشعر الأبيض"، "العاشقان"، وهي صاحبة حوار فيلم "حبيبي دائما"، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما.