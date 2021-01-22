مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بوحشية… سكب الماء المغلي على ظهرها!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 12:52 مساءً

مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بطريقة وحشية، فقد شهدت تركيا مؤخرا حادثة غريبة من نوعها، حيث صبّ زوج ماء مغليا على ظهر زوجته، بعدما أيقظته، وجلبت له وجبة الإفطار لسريره.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد انتهت مبادرة الزوجة “الرومانسية” رقية البالغة من العمر 23 عاما، التي جلبت طعام الإفطار لسرير زوجها، نهاية مأساوية، بعدما صبّ زوجها علي آي، البالغ من العمر 28 عاما، الماء المغلي على ظهرها.

الزوجة

وتسببت المياه المغلية بإصابة رقية بحروق بليغة في منطقة الظهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رقية قولها، إنها أعدّت الإفطار ليتناوله الزوج في سريره كمفاجأة له، إلا أن الأخير شعر بغضب عارم بعدما أيقظته من نومه، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.