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مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بوحشية… سكب الماء المغلي على ظهرها!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 12:52 مساءً

الزوجة إلى جانب زوجها, وفي صورة أخرى لحظة إعتقاله

الزوجة إلى جانب زوجها, وفي صورة أخرى لحظة إعتقاله

مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بطريقة وحشية، فقد شهدت تركيا مؤخرا حادثة غريبة من نوعها، حيث صبّ زوج ماء مغليا على ظهر زوجته، بعدما أيقظته، وجلبت له وجبة الإفطار لسريره.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد انتهت مبادرة الزوجة “الرومانسية” رقية البالغة من العمر 23 عاما، التي جلبت طعام الإفطار لسرير زوجها، نهاية مأساوية، بعدما صبّ زوجها علي آي، البالغ من العمر 28 عاما، الماء المغلي على ظهرها.

الزوجة

الزوجة

وتسببت المياه المغلية بإصابة رقية بحروق بليغة في منطقة الظهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رقية قولها، إنها أعدّت الإفطار ليتناوله الزوج في سريره كمفاجأة له، إلا أن الأخير شعر بغضب عارم بعدما أيقظته من نومه، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

الزوجة إلى جانب والدتها

الزوجة إلى جانب والدتها

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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