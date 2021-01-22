هاني سعد بصورة رومانسية مع درة رزوق.. وتعليق غراميّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر رجل الأعمال المصري والمهندس هاني سعد صورة تجمعه بزوجته الفنانة التونسية درة زروق، وهي الصورة التي تجمعهما معاً في عيد ميلاد زروق عقب احتفاء سعد الكبير بالمناسبة منذ أيام.

وعلق سعد على الصورة: “عندما تدرك أنك تريد قضاء بقية حياتك مع شخص ما، فأنت تريد أن تبدأ بقية حياتك في أسرع وقت ممكن”.

وردّت زروق على الصورة بتعليقين حيث كتبت في الأول “أحبك” وفي الثاني “اختياري وشريكي الروحي”.

وكانت زروق قد احتفلت بزواجها من سعد في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقب أيام من انتهاء مهرجان “الجونة السينمائي” حيث جرى الزفاف في المدينة السياحية، وأطلّت زروق في الحفل بثلاث إطلالات مختلفة بتوقيع المصمم زهير مراد.