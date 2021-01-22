تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 يناير 2021، في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا، استقر متوسط سعر الريال في البنوك، اليوم الخميس، عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، هي بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.24 جنيه في بنك البركة فقط.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

5 عقود للتنقيب عن الذهب

وقعت مصر 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب.

وتقدر إجمالي استثمارات العقود الـ5 بنحو 13 مليون دولار، وذلك في 13 قطاعاً، تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشملت العقود التي جرى توقيعها 3 مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وشملت العقود أيضا عقدا لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة ابداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.43 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط الدينار الكويتي إلى 51.73 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.13 جنيه للبيع.

تقليص عجز الميزان التجاري

ونجحت مصر في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.