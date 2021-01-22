التحالف يعلن إحباط عمليتين إرهابيتين لمليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت مليشيا الحوثي تنفيذهما صباح الجمعة.

وقال التحالف في بيان، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة.



وفي حادث أخر، أضاف التحالف أن قواته اعتراضت ودمرت زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر.

ودمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن مليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة (غرب) مركزا لانطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.

وأكد التحالف أخيرا أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.