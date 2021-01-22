دانييلا رحمة ومعتصم النهار يكشفان أوراقهما في "بصراحة"

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دبي: بعد لقائهما في الدراما، يجتمع كل من دانييلا رحمة ومعتصم النهار في لقاء عفوي، يتوجهان لبعضهما البعض فيه بأسئلة ويرصدان هواجس تشغلهما، تُطرح للمرة الأولى ضمن برنامج "بصراحة مع دانييلا رحمة ومعتصم النهار" على MBC1.

يكشف النجمان في سياق الحلقة عن جوانب جديدة في شخصيتهما، تتيح التعرّف على الإنسان داخل كل منهما. يحاولان استكشاف بعض الألغاز في حياة كل منهما، فيسأل معتصم عن أسرار تشغل بال المرأة، ولغز العمر بالنسبة للسيدات عموماً، وعن الحب وما يطرأ عليه من تغيير بين سن العشرين والثلاثين، ويتوقف عند مواصفات فارس الأحلام عند دانييلا، وهل من يشغل قلبها وبالها اليوم؟.

وتسأل دانييلا عن سبب تواجده بقوة في الأعمال الدرامية مؤخراً، وعن المكان الذي سيكون فيه بعد خمس سنوات بحسب مخططاته، كما تفتح معه صفحات من يومياته مع زوجته وعلاقته بالمطبخ والأمور المنزلية.

من جهة أخرى، يرصدان حجم علاقتهما بالسوشال ميديا وتأثيرها، ويعلقّان على كم التنمّر الذي يحصل فيها. ويصدم معتصم دانييلا عندما يتحدث عن المرض في طفولته والخطر على حياته آنذاك، ثم يتحدثان عن نظرتهما إلى الشهرة وما بعدها، وعن المخاوف لديهما. كما تتضمن الحلقة أسئلة تتعلق بالانتماء والوطن، والبقاء أم الهجرة والشيخوخة وغيرها.