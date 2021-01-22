شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الميرغنى يعود بـ"تماسيح النيل" من الأقصر وأسوان للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى مؤخرا الفنان حمدي الميرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بالأقصر وأسوان، والذي يشاركه في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر، حيث أنهي الميرغني وخاطر تصوير مشاهدهم بالأقصر وأسوان، وسيتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام القادمة، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر أن حمدي الميرغني قد انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ، ويشاركهم كل من خالد الصاوى و بيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو و سليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.