شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ أمير كرارة بعد شفائه من كورونا وعودته للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أمير كرارة صورة له بعد تعافيه من فيروس كورونا وعودته للعمل وتصوير مسلسله الجديد، والتى ظهر بها وهو يحمل المنتج الفنى حمدى إسماعيل، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "حمد الله على سلامتك"، فيما كتب أمير "حبيبي الغالي تيحا"، لتنال الصورة الكثير من إعجاب جمهوره ومتابعيه الذين تمنوا له الصحة والسلامة.



المنتج فتحي اسماعيل



امير كرارة

وكان النجم أمير كرارة، قد أعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الطبية الخاصة به، وكتب أمير عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا المسحة سلبية وربنا يشفي كل مريض"، وذلك بعد إعلانه إصابته نهاية شهر ديسمبر الماضى، حيث كتب وقتها عبر حسابه بموقع انستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".



أمير كرارة

يذكرأن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

يشارك أمير كرارة فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.