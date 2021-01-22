شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الأولاد.. خالد النبوى يستعيد ذكريات طفولته بصورة تجمعه مع أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم خالد النبوى على مشاركة جمهوره على مواقع السوشيال ميديا لحظاته الأسرية والإعلان عن أعماله الجديدة، والتجهيزات التى يقوم بها قبل الدخول فى أى عمل جديد وسط انشغاله بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتلقى مشاركة خالد النبوى تفاعلا كبيرا من محبيه على وسائل التواصل الاجتماعى.



تدوينه خالد النبوى على تويتر

وشارك خالد النبوى صورة مجمعة له على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وهو فى مرحلة الطفولة وبجانبها صور أبنائه الثلاثة، وعلق عليها: "نور وكريم وزياد.. كنت الولد صبحت أبو الأولاد"، ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من محبيه على السوشيال ميديا.



صورة خالد النبوى وابناءه فى مرحلة الطفولة

وقبل ذلك، كان الفنان خالد النبوى، قد كشف عن صورة قديمة جمعته مع عملاقى الفن الراحلين فاروق الفيشاوى ومحمود ياسين، مشيرا إلى أنه كان سعيدا وفرحا للغاية وهو متواجد بينهم، معربا عن اشتياقه الشديد لهما، مؤكدا أنه تعلم عن قرب فنهما وإنسانيتهما.

وقال خالد النبوى فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "قلت لهم أنا الصغير، يبقى أنا اللى فى الوسط، ضحكوا وفرحوا.. كنت فرحان قوى إنى وسطيهم وهما كانوا واخدنى بالحضن"، مضيفا: "من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة والعلام عن قرب من فنهم وإنسانيتهم، محمود ياسين وفاروق الفيشاوى وحشتونى جدا"، وأضاف النبوى مازحًا، "للتوضيح.. البدل دى كانت موضه ساعتها".

من ناحية أخرى، يصور النجم خالد النبوى، مشاهد الأكشن فى فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.