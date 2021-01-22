شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تتعرض لأزمة صحية وزوجها ينشر صورة بالمحاليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت الفنانة شاهيناز، منذ قليل، لأحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة مرضية مفاجئة تعرضت لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وكتب زوجها الملحن آدم حسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فس بوك "الحمد لله على كل شىء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".



زوج الفنانة شاهيناز الملحن ادم حسين يعلن نقلها للمستشفي

زوج شاهيناز يطالب بالدعاء لها

كما نشر مدير أعمالها عصام نصر الدين قائلا "نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى أعدوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل".

المطربة شاهيناز كانت قد طرحت منذ عدة أشهر أغنية "حياتي أحلى"، وحققت نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين.