للمرة الثالثة.. كورونا يؤجل فيلم "جيمس بوند" الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجئ إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة مغامرات "جيمس بوند" مرة أخرى بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأعلنت استديوهات "إم جي إم"، في بيان، الخميس، أن عروض "No Time to Die- لا وقت للموت" ستبدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ونُشِر الإعلان عن هذا التأجيل الثالث بدايةَ على حساب العميل السري البريطاني الشهير في شبكة "تويتر"، مرفقاً بملصق الفيلم الذي يظهر فيه الممثل دانييل كريج مرتدياً بزة بوند.

وتسببت الجائحة في إقفال الآلاف من دور السينما في مختلف أنحاء العالم وأدّت إلى الإخلال بالجدول الزمني لعروض معظم الإنتاجات الكبرى، فيما ارتأى بعض الشركات عرض أفلامه بواسطة البث التدفقي للحد من خسارة الإيرادات.

وكان منتجو بوند أعلنوا في الخريف أن إطلاق الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ إلى 2 أبريل/نيسان 2021.

وكان من المقرر أصلاً أن يقام العرض العالمي الأول للفيلم في 31 مارس/آذار 2020 في لندن، لكنه أرجئ مرة أولى بسبب الوباء.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريج للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا.

لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" فيليكس ليتر طالباً منه المساعدة.

أما "الشرير" في القصة فيؤدي دوره الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة "كوين" الشهير فريدي ميركوري.

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضاً الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس.

وتؤدي المغنية الأمريكية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "نو تايم تو داي".