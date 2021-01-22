شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تتصدر تريندات جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسمين صبري احتفلت بعيد ميلادها أمس، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، حيث ظهرت ياسمين صبري إلى جوار زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بينما تطفئ شموع تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار دائرية ويعلوها قلب من الحلوى، وبمجرد نشرها الصور على السوشيال ميديا تحولت التورتة وعيد ميلاد ياسمين صبري لتريند على جوجل.

ياسمين صبري تعد من أكثر النجمات المتفاعلات على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومى بإطلالاتها من خلال سفرياتها والمناسبات المختلفة التى تحرص على حضورها، كما تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين صبري الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسدها الرياضى.

ياسمين صبري قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.