شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إطلاق فيلم جيمس بوند "لا وقت للموت" لثالث مرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل عرض فيلم (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" من سلسلة أفلام جيمس بوند إلى أكتوبر، بدلا من أبريل، في انتكاسة أخرى لصناعة السينما التي تحاول النهوض من كبوة جائحة كورونا.

وقال منتجو الفيلم وموزعوه في إعلان على موقع جيمس بوند الإلكتروني وعلى تويتر، أمس الخميس، إن الموعد الجديد المقرر لطرح الفيلم هو الثامن من أكتوبر.

وكان من المقرر أصلا طرح الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز، في دور العرض في أبريل 2020 ثم تأجل العرض إلى نوفمبر 2020 ثم إلى أبريل 2021.

تكلف إنتاج الفيلم ما يقدر بنحو 200 مليون دولار وهو من بطولة دانيال كريج.

وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم "لا وقت للموت" انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020 واقتطعت 80 في المئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

ومع استمرار انتشار الفيروس في مناطق كثيرة منها لوس انجليس، تعزف شركات الإنتاج في هوليوود عن طرح أكبر أفلامها في دور العرض إذ أن كثيرا من الدور مغلقة، وتلك المفتوحة تفرض قيودا صارمة على أعداد الحضور حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) "الشبح" 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) "سقوط السماء" مليار دولار وهو من إنتاج 2012.