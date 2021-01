حصل على الأوسكار بعد رحيله وحقيقة وفاته بسبب "الجوكر".. حكايات هيث ليدجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 22 يناير الذكرى الـ13 لرحيل النجم العالمي هيث ليدجر، الذي يُعد واحدًا من أهم النجوم الذين اجتمع على موهبتهم النقاد والجمهور بعد براعته في تجسيد دور "الجوكر"، في الفيلم الشهير "The Dark Knight"، إنتاج عام 2008.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز الحكايات عن هيث ليدجر:

- نجح "هيث"، في تجسيد شخصية المهرج في فيلم "The Dark Knight"، ليصبح أحد أهم الأدوار الشريرة التي قُدمت في السينما على مدار التاريخ.

- شارك هيث ليدجر في العديد من الأفلام أبرزها Casanova، و10 Things I Hate about You، The Imaginarium of Doctor Parnassius.

- تجسيد "ليدجر"، لشخصية الجوكر منحته جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد، ولكن بعد وفاته الصادم في مثل هذا اليوم عام 2008.

- وفاة هيث ليدجر جاءت صادمة لكثيرين، خاصة بعد تقرير الوفاة الذي أشير إلى أن النجم الشاب رحل نتيجة جرعة زائدة من المهدئات.

- بحسب بموقع IMDB، فإن العديد من التكهنات دارت حول أن شخصية الجوكر كانت سببًا رئيسيا في وفاة ليدجر بسبب الضغوطات النفسية والعصبية التي أثرت عليه بعد تجسيده للمهرج ذات الشخصية السيكوباتية.

- نفت شقيقته تلك التكهنات خلال الفيلم الوثائقي "I Am Heath Ledger" الذي أنتجته "نتفليكس"، وأكدت إنها ليست مجرد شائعات وأن شخصية الجوكر كانت بالنسبة لهيث ليدجر قمة المتعة والتسلية، والحديث عن تعرضه لأزمة نفسية بسببها عارٍ تمامًا عن الصحة.

- في الفيلم الوثائقي ذاته، عُرض جزءًا من مذكرات "هيث" وجاء فيها: "جلست في غرفة أحد فنادق لندن لمدة شهر تقريبا، وأغلقت نفسي بعيدا، وشرعت في كتابة مذكرات صغيرة، وقمت باختبار نبرات أصوات للشخصية لاختيار الأفضل منها، كان من المهم إيجاد صوت مؤثر ومضحك في نفس الوقت إلى حد ما".

- وتابع هيث ليدجر في مذكراته: "اتفقت مع نفسي في النهاية على أنني سأجسد مريضا نفسيا، شخصا يتمتع بأقل درجة من الضمير تجاه أفعاله، فهو مجرد مهرج معتل نفسيا، ويقتل بدم بارد".

- بعد وفاة هيث ليدجر، منح كل من جوني ديب وجود لاو وكولين فاريل، كامل أرباحِهم من فيلمThe Imaginarium of Doctor Parnassius لابنة هيث ليدجر.