تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22 يناير 2021، خلال تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.97 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19 جنيه للشراء، في المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.21 جنيه في بنك البركة.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ارتفع سعر اليورو، إلي نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء و19.16 للبيع.

"أبوظبي الأول" يستحوذ على بنك عوده

والأربعاء، أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك عوده، توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

جاءت اتفاقية الاستحواذ، عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عوده مصر، وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقّع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة لمثل هذه العملية؛ منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرفين المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة، في الإمارات ومصر.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.43 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط الدينار الكويتي إلى 51.73 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، مقابل 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.13 جنيه للبيع.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.