شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية لـ ماديسون بير فى 2021.. أولها اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عام 2021 كان بداية لنشاط فنى واضح بين صناع الموسيقى والغناء الذين يعملون على تكثيف جهودهم بشكل كبير، وكانت النجمة العالمية ماديسون بير من أبرز النجوم الذين يستعدون لإطلاق أعمال غنائية جديدة، خاصة بعدما أعلنت عن عدة أغانى منتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقد أعلنت ماديسون بير عن موعد إطلاق الكليب من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 22.1 مليون شخص ، حيث نشرت النجمة الشهيرة صورة وهى ترتدى ملابس بيضاء قصيرة ذات تصميم مثير وتتحدث فى الهاتف، وعلقت على الصورة لتؤكد أن كليب BOYSHIT سيرى النور اليوم الجمعة.

يذكر أن ماديسون بير بدأت مسيرتها الفنية عام 2012 ، و من ابرز الأغنيات التى قدمتها بير " selfish " و " dear society " و " hurts like hell "، وغيرها.