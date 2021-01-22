شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تكشف هدايا ومظاهر الاحتفالات بعيد ميلادها من داخل منزلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ياسمين صبري بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الخميس، داخل منزلها، حيث استعرضت فى موقع فيديو عبر ستورى حسابها على انستجرام، الهدايا التى قدمت لها من المقربين منها.

ياسمين صبري ظهرت وعلى وجهها السعادة والفرحة، عند استعراض مظاهر الاحتفال بعيد ميلادها، حيث تزين المنزل بالبالونات الملونة والزينة وبالونات الهليوم المطبوع عليها اسمها وصورها، بالإضافة إلى هدايا عيد الميلاد التى أهداها إياها المقربون منها بهذه المناسبة.





ياسمين صبري يحل اليوم، الخميس، عيد ميلادها، حيث ولدت فى محافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" حتى أصبحت بطلة تتصدر الأعمال السينمائية والتليفزيونية.





ياسمين صبرى تعد من أكثر النجمات المتفاعلات على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومى بإطلالاتها من خلال سفرياتها والمناسبات المختلفة التى تحرص على حضورها، كما تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسدها الرياضى.





ياسمين صبري قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.







