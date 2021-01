شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجزء الثالث من To All the Boys قبل عرضه 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن التريلر الرسمى للجزء الثالث من فيلم to all the boys i've loved before ، الذى سيطرح تحت اسم To All the Boys: Always and Forever، الذى سيطرح على المنصة فى 12 فبراير المقبل.

تضمن الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 55 ثانية العديد من اللقطات التشويقية، التى تبرز مضمون الجزء الجديد من العمل الذى تعلق به الكثيرون منذ طرح أولى أجزائه، فى خلال عام 2018.

العمل يدور حول استمرار الحياة الرومانسية للفتاة المراهقة ومواجهة أوقاتها الطيبة والصعبة مع أصدقائها وعائلتها، وتدور قصة العمل فى الأصل حول كتابة لارا جان كوفي رسائل إلى من احبتهم في الماضى، ولكنها تقوم بكتابتها لتفسها فقط، ولا تنوى إرسالها، إلى أن يتم إرسالها بالخطأ إلى جميع الأشخاص التي كتبت عنهم، وسرعان ما تبدأ في مواجهة كل منهم واحد تلو الآخر.

الفيلم من بطولة لانا كوندور، وجون كوربيت، ونوح سنتينيو، وإسرائيل بروسارد، وجانيل باريش، ومادلين آرثر، ومن إخراج مايكل فيموجناري، ومن تأليف كاتي لوفجوي، ومستوحاة من كتاب المؤلفة جيني هان.

كما أعلنت منصة نيتفلكس عن موعد طرح مسلسل الأنيمشن Kid Cosmic، القادم إلى المنصة فى 2 فبرارير المقبل، على أن يتكون العمل الجديد من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة.

مسلسل الأنيمشن Kid Cosmic، يدور حول مغامرات صبي ّ متحمس وواسع الخيال، يعيش مع جده المتحرر في بلدة صحراوية قليلة السكان، وحين يعثر على ”أحجار القوة الكونية الخمسة“ في حطام سفينة فضائية، يعتقد أن حلمه لأن يصبح بطًلا حقيقيا قد تحقق، فيعمد إلى تشكيل فريق من أبطال محليين لإيقاف غزو الكائنات الفضائية لسرقة الأحجار، قد يمثل "كيد" و فريقه شخصيات خيرة في الحكاية، ولكنهم في الحقيقة لا يبلون بلاء حسنا، حيث يدرك "كيد" أن التحول إلى بطل في الحياة الواقعية يختلف اختلافا تاما عما يمثله في الخيال.

المسلسل ن بطولة أصوات جاك فيشر (كيد)، أماندا سي ميلر (جو)، كيث فيرغوسون (بابا جي)، توم كيني (تشاك)، فريد تاتاشور (تونة ساندويتش).